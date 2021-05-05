«Не стоит усложнять!» Екатерина Боброва — об отношении к приметам и гаданиям

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва рассказала о своём отношении к суевериям.
«Еду я сегодня за рулём, и мне два раза подряд перебегают дорогу чёрные кошечки. И всё бы ничего, я отношусь к этому непредвзято, видно, очень нужно им было на другую сторону. Но со мной в машине едет пассажир, который предпочёл бы развернуться.
Приметы и суеверия живут в нас невероятно давно и передаются из поколения в поколение. «Чёрная кошка», «разбитое зеркало», «чай с ложкой в чашке не пить», «через порог не здороваться» и т.д. Но по факту это абсолютно объяснимые явления! К примеру, пить чай с ложкой в чашке — к беде. Вы просто можете себе глаз выколоть. Через порог здороваться — к ссоре. Вы человека не пригласили в дом, значит вы так себе хозяин (или не хотите общаться с ним).
Друзья, не стоит усложнять! Ведь все эти установки здорово влияют на наш мозг. Они сидят в подсознании и работают против нас.
Жизнь удивительна и непредсказуема! Как много интересного, а порой необъяснимого она нам подкидывает! Даже я иногда верю в знаки, особенно когда не могу принять то или иное решение. И если жизнь подкидывает знак, в какую сторону двигаться, то я его сразу воспринимаю. Но по-своему. Значит, что я этого действительно больше хотела.
А есть же ещё люди, которые ходят к гадалкам! Честно признаюсь, я тоже пару раз была. Но это было давно, и я для себя поняла, что это не моё», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».
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