Анастасия Мишина поздравила с днём рождения Нэйтана Чена

Чемпионка мира в парном катании Анастасия Мишина поздравила с днём рождения трёхкратного победителя первенства планеты, американца Нэйтана Чена, которому 5 мая исполняется 22 года.

В «сториз» своей страницы в «Инстаграме» Мишина опубликовала фотографию, на которой перекрывает своё лицо маской в виде большого лица Чена. Такие маски американская сборная использовала на командном чемпионате мира 2021 года в Японии, в котором принимали участие Мишина и Чен. К снимку Анастасия добавила поздравление с днём рождения и несколько смайликов.

Фото: «Инстаграм» Анастасии Мишиной

Чен — бронзовый призёр Олимпийских игр в команде, он трижды выигрывал чемпионат мира, становился победителем чемпионата четырёх континентов, трижды первенствовал в финале Гран-при.