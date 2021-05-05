Анастасия Мишина поздравила с днём рождения Нэйтана Чена

Чемпионка мира в парном катании Анастасия Мишина поздравила с днём рождения трёхкратного победителя первенства планеты, американца Нэйтана Чена, которому 5 мая исполняется 22 года.
В «сториз» своей страницы в «Инстаграме» Мишина опубликовала фотографию, на которой перекрывает своё лицо маской в виде большого лица Чена. Такие маски американская сборная использовала на командном чемпионате мира 2021 года в Японии, в котором принимали участие Мишина и Чен. К снимку Анастасия добавила поздравление с днём рождения и несколько смайликов.
Фото: «Инстаграм» Анастасии Мишиной
Чен — бронзовый призёр Олимпийских игр в команде, он трижды выигрывал чемпионат мира, становился победителем чемпионата четырёх континентов, трижды первенствовал в финале Гран-при.
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