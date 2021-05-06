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Елизавета Туктамышева: когда учишь четверной, теряются ощущения на акселе

Елизавета Туктамышева: когда учишь четверной, теряются ощущения на акселе
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр первенства планеты 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о разных ощущениях во время исполнения тройных и четверных прыжков.

«Повлияли ли на моё здоровье четверные прыжки? Пока нет. Я не так часто прыгаю. И не так много возможностей их изучать, так как в сезоне всё идёт на программы. Первое время, когда учишь четверной, теряются ощущения на акселе. У меня такое было, когда я учила тулуп, который хорошо пошёл. Тройной аксель и четверной тулуп — почти те же самые обороты, но принципиально два разных прыжка. Сейчас пробовала четверной лутц — на тройном ощущения не такие. Это всё очень чувствуется. Я это ощущаю каждой частичкой тела», — приводят слова Туктамышевой «Известия».

Елизавета Туктамышева исполнила четверной лутц на тренировке. Видео
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