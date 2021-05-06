«Не знаю, какую подпись придумать». Тарасова показала фото, присланное болельщиками

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в своём «инстаграме» опубликовала фотографию, присланную ей болельщиками.

«И не знаю, какую подпись придумать… Прислали болельщики. Спасибо», — написала Тарасова.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Татьяны Тарасовой

В 1967 году Тарасова начала заниматься тренерской работой и постановкой программ. Среди её учеников в разные годы были: Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Ирина Романова, Игорь Ярошенко, Саша Коэн, Алиса Дрей, Джонни Вейр, Сидзука Аракава, Оксана Грищук, Барбара Фузар-Поли, Андрей Букин, Евгений Платов, Сергей Пономаренко, Мао Асада, Эван Лайсачек, Ирина Николаева.