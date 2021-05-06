Алексей Мишин: вы бы видели, какой Туктамышева предстала передо мной в первый раз

Алексей Мишин, тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, вспомнил о начале их сотрудничества.

«Вы бы видели, какой Лиза предстала передо мной в первый раз. Маленькая девочка в пальто не по размеру, в большой шапке и шарфе — только большие глаза видны. Но по её катанию было видно, что потенциал ого-го! А когда Лизе исполнилось 12 лет, мы все в этом убедились окончательно: она очень быстро всё схватывала и почти сразу начала делать двойные-тройные прыжки. И как спортсменка, и как человек", — приводит слова Мишина «Собака».

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.

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