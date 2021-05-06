Елизавета Туктамышева: я не всё показала в фигурном катании и ещё ого-го как много покажу

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о мотивации и работе над четверными прыжками.
«Я всегда теряюсь, когда у меня спрашивают про мотивацию к спорту и работе. Я не всё показала в фигурном катании и ещё ого-го как много покажу. Я кайфую на льду, кайфую на тренировках и прокатах — какая ещё нужна мотивация?
Это серебро — далеко не последнее моё слово и далеко не последний челлендж. Запомните: я хочу поставить четверной тулуп и приложу все усилия, чтобы это сделать», — приводит слова Туктамышевой «Собака».
Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.
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