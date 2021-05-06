Елизавета Туктамышева: в глазах Мишина я увидела, что у нас роскошное будущее

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о работе с тренером Алексеем Мишиным.

«Глаза человека часто говорят больше, чем слова. В глазах Алексея Николаевича я сразу увидела поддержку и веру в наше большое будущее. И что у нас роскошное будущее. Его крутость в том, что он никогда меня не останавливает и не осторожничает: с самого детства позволяет мне отрабатывать сложные элементы. При этом Алексей Николаевич совершенно не склонен к пафосным мотивационным речам, и это его сила: у нас бессловесная энергетическая связь, а мотивирую я себя сама», — приводит слова Туктамышевой «Собака».

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