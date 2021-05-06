Анна Щербакова поздравила Нэйтана Чена с днём рождения и показала фото с ним

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова поздравила с днём рождения трёхкратного чемпиона мира в мужском одиночном катании американца Нэйтана Чена. Вчера, 5 мая, Чену исполнилось 22 года.

Щербакова выложила в «сториз» своего «инстаграма» фото с Ченом, сделанное на чемпионате мира.

«С днём рождения, Нэйтан!» — подписала она фото.

Фото: https://www.instagram.com/anna__shcherbakova_/?hl=ru

Нэйтан Чен — бронзовый призёр Олимпийских игр (командный турнир, 2018), трёхкратный чемпион мира (2018, 2019, 2021), чемпион четырёх континентов (2017), трёхкратный победитель финала Гран-при (2017—2019), пятикратный чемпион США (2017—2021).

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