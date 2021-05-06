Елизавета Туктамышева показала милые фото с Евгенией Тарасовой

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» милые фотографии с призёром ОИ и ЧМ в парном катании (в паре с Владимиром Морозовым) Евгенией Тарасовой. На снимках спортсменки сидят в кафе.

24-летняя Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Туктамышева вновь выступила на чемпионате мира, который проходил в Стокгольме (Швеция), и завоевала серебряную медаль в 24 года. Российская спортсменка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.

26-летняя Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым — серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратные серебряные (2018, 2019) и бронзовые (2017) призёры чемпионата мира, победители (2016) и бронзовые призёры (2018) финала Гран-при, двукратные чемпионы Европы (2017, 2018), двукратные серебряные (2019, 2020) и двукратные бронзовые призёры чемпионата Европы (2015, 2016).