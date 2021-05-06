Беременная Татьяна Волосожар сфотографировалась в шляпке и длинной юбке

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, в январе объявившая о беременности, опубликовала фото в шляпке и длинной юбке.

«Наверное, практически у каждой девушки в жизни была шляпка, которую она потом надела максимум пару раз. А, может быть, и ни разу не надела. Но эту я планирую носить летом. Классный аксессуар, который полностью меняет твой образ. В шляпке сразу какое-то романтичное настроение. Хочется бегать по лавандовым полям или ехать на пикник к морю», — написала Волосожар.⠀

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Татьяны Волосожар

Супругом Татьяны является фигурист Максим Траньков. 16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика.



В паре с Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).