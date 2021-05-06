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Елизавета Туктамышева рассказала, кто из фигуристок является её лучшей подругой

Елизавета Туктамышева рассказала, кто из фигуристок является её лучшей подругой
Фигурное катание / Гран-при 0
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что на соревнованиях больше общается с мужчинами, и сообщила, кто является её лучшей подругой.

«У меня есть разные друзья – и мужчины, и женщины. На соревнованиях больше друзей-мужчин обычно. С ними просто веселее как-то и посмеяться можно. Но и друзья-девушки тоже есть – одна из них – моя лучшая подруга Женя Тарасова», – приводят слова Туктамышевой «Известия».

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.

Тарасова выступает в паре с Владимиром Морозовым. Они серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратные серебряные (2018, 2019) и бронзовые (2017) призёры чемпионатов мира, победители (2016) и бронзовые призёры (2018) финалов Гран-при, двукратные чемпионы Европы (2017, 2018). Ранее Елизавета опубликовала фотографии с Тарасовой.

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