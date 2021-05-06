Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, какие качества ценит в мужчинах.

«Я ценю чувство юмора, наличие интеллекта и доброту. Эти качества для меня очень важны», — приводят слова Туктамышевой «Известия».

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Елизаветы является Алексей Мишин.



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