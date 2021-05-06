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Ягудин с семьёй побывал в гостях у Татьяны Тарасовой. Фото

Ягудин с семьёй побывал в гостях у Татьяны Тарасовой. Фото
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин разместил новое фото на своей странице в «Инстаграме». Алексей вместе с супругой Татьяной Тотьмяниной и дочерьми Лизой и Мишель побывал в гостях у заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

«Дорогая Татьяна Анатольевна, спасибо за гостеприимство. Обожаем Вас», — подписал фото Ягудин.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».

Кроме победы на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити, в активе Ягудина четыре золотые медали чемпионатов мира и три награды высшей пробы континентальных первенств. После окончания профессиональной спортивной карьеры Алексей выступает в ледовых шоу и работает на телевидении.

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