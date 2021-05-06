Бестемьянова рассказала, в случае чего Загитова и Медведева могут выступить на ОИ в Пекине

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о шансах российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой попасть в олимпийский состав сборной России.

«Есть ли шансы у Медведевой, не выступавшей целый год, ещё попасть на Игры-2022 в Пекине? Нет. Но если она выучит за лето четверной сальхов, тогда шансы появятся. Хватит ли ей одного четверного прыжка? Валиева же прыгает один четверной — и побеждает. Вот Трусова пытается в произвольной программе сделать сразу пять квадов. А зачем, если три из них у неё ещё не готовы? Она с них падает. Если стабильности нет, кому нужны эти элементы ультра-си? Туктамышева на чемпионате мира опередила Трусову вообще без четверных прыжков. Но у Лизы есть тройной аксель, который она делает стабильно. Это тоже элемент ультра-си.



Ладно, давайте откровенно. Медведеву и Загитову, может, и включат летом в расширенный состав сборной России на следующий сезон — как поощрение за былые заслуги. Но на Олимпиаде в Пекине они выступать не будут. Женя и Алина — прекрасные фигуристки, зрители их любят.



Но чтобы завоевать олимпийские путёвки, Медведева и Загитова должны приложить какие-то неимоверные усилия. Изменить уклад жизни. Сейчас они сосредоточены на ледовых шоу, на каких-то новых проектах. Они не будут ничего менять. Не вижу смысла», — приводит слова Бестемьяновой Sportbox.