Наталья Бестемьянова: Тутберидзе поступила мудро, приняв двух девочек, которые её предали

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала ситуацию с уходом Алёны Косторной и Александры Трусовой от тренера Евгения Плющенко. Ранее они покинули группу Этери Тутберидзе и перешли к Плющенко, но затем решили вернуться обратно.

«Я удивилась, когда год назад Косторная ушла от Этери. Алёна тогда была чемпионкой Европы, она у Тутберидзе показывала прекрасные результаты. И вдруг — такой ход конём. Это выглядело как-то странно. А в поступках Саши Трусовой видна логика. Перейдя к Евгению Плющенко, она надеялась, что будет стабильно выполнять сложные четверные прыжки и станет первой в мире. Но не получилось. На чемпионате мира в Стокгольме Трусова завалила короткую программу и в итоге с трудом взяла бронзу. Это не та медаль, которая ей нужна. А Косторная вообще не попала в сборную. Вот и вернулась.



Считаю, что Этери Георгиевна поступила мудро и великодушно. Как? А приняла обратно двух девочек, которые её предали. Да-да, предали — будем называть вещи своими именами. Косторная и Трусова вернулись в лучшую группу мира. Они знали, куда идут. Думаю, что Тутберидзе и её тренерский штаб тоже всё просчитали. Сил и здоровья у неё хватит на всех. А недовольные… Они всегда будут», — цитирует Бестемьянову Sportbox.

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