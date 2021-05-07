«Пожар». Подписчики оценили новое фото фигуристки Самодуровой в купальнике
Российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала новую фотографию в купальнике на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Софьи Самодуровой
Подписчики так оценили фотографию 18-летней фигуристки:
«Пожар».
«Красотка Соня».
«Красивая».
«Фигура — огонь».
«Нереальная».
«Ой-ой-ой, какая красота и милота!»
Софья Самодурова — чемпионка Европы 2019 года, бронзовый призер командного чемпионата мира (2019), обладательница серебряной и бронзовой медалей этапов серии Гран-при сезона-2018/2019. На чемпионате России 2021 года Софья заняла 10-е место.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Софья Самодурова на отдыхе в Дубае спустилась на зиплайне с небоскрёба
Рекомендуем вам
- 7 мая 2021
-
08:45
-
08:25
-
08:16
- 6 мая 2021
-
23:14
-
21:05
-
20:27
-
17:55
-
14:57
-
12:52
-
12:44
-
11:55
-
10:47
-
09:58
-
09:16
-
09:01
-
08:49
-
08:42
-
08:37
-
08:30
-
08:27
-
08:21
-
08:12
-
01:00
-
00:40
-
00:30
- 5 мая 2021
-
22:35
-
20:06
-
18:21
-
16:03
-
15:34
-
15:30
-
14:55
-
13:51
-
10:42
-
09:10
Партнерский контент
Рекомендуем вам