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«Пожар». Подписчики оценили новое фото фигуристки Самодуровой в купальнике

«Пожар». Подписчики оценили новое фото фигуристки Самодуровой в купальнике
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала новую фотографию в купальнике на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Софьи Самодуровой

Подписчики так оценили фотографию 18-летней фигуристки:

«Пожар».
«Красотка Соня».
«Красивая».
«Фигура — огонь».
«Нереальная».
«Ой-ой-ой, какая красота и милота!»

Софья Самодурова — чемпионка Европы 2019 года, бронзовый призер командного чемпионата мира (2019), обладательница серебряной и бронзовой медалей этапов серии Гран-при сезона-2018/2019. На чемпионате России 2021 года Софья заняла 10-е место.

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