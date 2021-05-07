«Пожар». Подписчики оценили новое фото фигуристки Самодуровой в купальнике

Российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала новую фотографию в купальнике на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Софьи Самодуровой

Подписчики так оценили фотографию 18-летней фигуристки:

«Пожар».

«Красотка Соня».

«Красивая».

«Фигура — огонь».

«Нереальная».

«Ой-ой-ой, какая красота и милота!»

Софья Самодурова — чемпионка Европы 2019 года, бронзовый призер командного чемпионата мира (2019), обладательница серебряной и бронзовой медалей этапов серии Гран-при сезона-2018/2019. На чемпионате России 2021 года Софья заняла 10-е место.



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