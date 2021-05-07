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«Алинка выделяется красотой». Подписчики оценили фото Загитовой с подопечными Тутберидзе

«Алинка выделяется красотой». Подписчики оценили фото Загитовой с подопечными Тутберидзе
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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В «инстаграме» команды олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой опубликовали свежее фото, на котором спортсменка (вторая слева) стоит рядом с другими подопечными заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Крайний справа — фигурист-одиночник Морис Квителашвили, который также тренируется под руководством Тутберидзе.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» teamzagitova.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Все девочки хороши, но Алинка выделяется своей красотой».

«Алина красавица и скромница, любит во время фотографирования где-нибудь с краешка встать».

«Какая Алина масенькая, а по возрасту она ведь старше девчонок».

«Алиночка как картиночка! Ну такая хорошенькая и счастливая, душа радуется за неё».

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