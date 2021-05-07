Аделина Сотникова: я добрая, но если разозлят — это опасно
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова пообщалась с подписчиками в своём «инстаграме».
Спортсменку спросили: «Ты добрая по жизни?» Аделина ответила: «Добрая, но если разозлят — это опасно».
Аделине также задали вопрос, хочет ли она попробовать что-то экстремальное. Сотникова написала: «Да, с парашютом хочу прыгнуть».
В марте 2020 года Аделина объявила о завершении карьеры. Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России.
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