Аделина Сотникова: я добрая, но если разозлят — это опасно

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова пообщалась с подписчиками в своём «инстаграме».

Спортсменку спросили: «Ты добрая по жизни?» Аделина ответила: «Добрая, но если разозлят — это опасно».

Аделине также задали вопрос, хочет ли она попробовать что-то экстремальное. Сотникова написала: «Да, с парашютом хочу прыгнуть».

В марте 2020 года Аделина объявила о завершении карьеры. Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России.



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