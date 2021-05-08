Синицина и Кацалапов, Хромых и Усачёва выступят в гала-шоу в Польше

12 мая состоятся показательные выступления турнира Lotos Mentor Toruń Cup в польском городе Торунь, сообщает пресс-служба соревнований. «Челленджер» должен был состояться в январе 2021 года, но был отменён из-за ограничений, действующих в связи с пандемией COVID-19. Однако не провести гала-шоу организаторы не могли, так как польскому клубу в этом году исполняется 25 лет, а сам турнир должен был быть юбилейным – двадцатым.
В показательных выступлениях примут участие российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Майя Хромых, Дарья Усачёва, представительница Польши Екатерина Куракова, Морис Квителашвили из Грузии и другие спортсмены.
По решению организаторов, гала-шоу пройдёт без зрителей. Трансляция показательных выступлений начнётся на канале TVP Sport 12 мая в 15:15 по местному времени.
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