Тренер академии «Ангелы Плющенко»: Трусова — уникальная спортсменка, её было не остановить

Тренер по ОФП в академии «Ангелы Плющенко» Ерем Газазян поделился подробностями работы с российской фигуристкой Александрой Трусовой.

«Всегда ли Александра легко соглашалась на опасные упражнения? Здесь вопрос изначального доверия ко мне как к тренеру по ОФП. Мы установили контакт, и Саша мне верила, что ничего не подвернёт и не сломает себе под моим руководством. Бывало, я даю Саше задание, она смотрит круглыми глазами и спрашивает, точно ли это выполнимо. Я детально объясняю ей план выполнения элемента, и всё удаётся. Затем — спортивное наслаждение от того, что покорилась новая вершина.

Потом Сашу уже было не остановить. Она сама просила придумывать ей новые сложные упражнения на физику и для ума — почти каждую тренировку. Благо у меня хватало фантазии. Саша как-то сказала, что многие задания из моего репертуара ей раньше не давали. Любые упражнения, которые не из обычного фитнеса, вызывали у неё восторг.



Саша любит вызов на льду и бесконечно хочет делать что-то лучше, выше, сильнее. Не боится трудностей. Она действительно уникальная спортсменка — её рекорды никогда не заканчиваются.

К концу сезона мы подошли к пиковой форме: Александра выглядела на льду идеально, все её мышцы работали как часы. Даже в конце тренировки — после космических прыжков — она могла начать отрабатывать не менее сложный тройной аксель. Не уверен, что Саша когда-либо в своей жизни была в такой форме. Было счастьем смотреть на такую ученицу, и она сама себе начала нравиться.



Вообще отмечу, что здесь многое зависит от стиля жизни спортсмена. Да, Саше создали все условия (домик рядом с катком, позитивная атмосфера), но и она сама знала, чего хочет. Она соблюдала диету, держала себя в тонусе, не позволяла лишнего. Когда у человека есть внутренний стержень, его не надо заставлять, убеждать, отслеживать, не ест ли он чего лишнего в раздевалке. Мне, как тренеру, легко работать с такой ученицей. Я думал только о своих прямых обязанностях: подбирал упражнения», — приводит слова Газазяна «Матч ТВ».



1 мая российский тренер и бывший фигурист Евгений Плющенко сообщил об окончании контракта с Трусовой.