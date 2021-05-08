Боброва рассказала, как помогла им с Соловьёвым фраза Тарасовой на тренировке

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, 20 лет выступавшая в танцах на льду с Дмитрием Соловьёвым, рассказала, какую роль сыграла в становлении их пары известный тренер Татьяна Тарасова.

«Дима — мой единственный партнёр в спорте, а я единственная его партнёрша. Такое редко бывает. Наша пара — счастливое исключение.



Не всегда было так радужно, как может показаться на первый взгляд… Мы встали в пару, когда нам было 10 и 11 лет. Совсем юные, каждый хотел быть лучше друг друга. Возраст и амбиции не играли на нашей стороне. Мы ссорились, ругались и даже иногда дрались! Я приходила домой, кидала коньки и со слезами на глазах говорила, что с ним кататься больше не буду!

И вот однажды на тренировку пришла Татьяна Анатольевна Тарасова. Не по наши души, а к взрослым парам. Но так совпало, что в этот день мы катались с ними на льду.

Тренировка была в самом разгаре, как и наша очередная сора с Димой. Мощный голос Татьяны Анатольевны прогремел на весь лёд: «Так, а ну живо подъехали сюда!». Мы даже сначала не поняли, что это относится к нам. Смотря на нас с высоты своего роста, она произнесла: «Пока вы тут ругаетесь и теряете время, ваши соперники уже три раза проехали прокат. Таким образом, они уже стали сильнее вас. Если вы и дальше будете продолжать ругаться, ничего из вас не выйдет!»



Эта фраза в корне поменяла наши отношения. Хотите — верьте, хотите — нет, но после того случая мы ни разу не поругались с Димой! Пришло осознание сказанного. А если и были острые моменты, то мы просто разъезжались по разные стороны катка, давали себе минутку выдохнуть, брались за руки и молча продолжали пахать.



Отношения между партнёрами разные. Бывают случаи, когда партнёры никаким образом не могут друг друга терпеть. Встречаются пары, которые женятся. У нас другая история. История крепкой дружбы, доверия, поддержки и уважения, которая позволила нам пройти рука об руку через многое, завоевать немало титулов и продолжать кататься вместе в шоу и по сей день. В конце хотела просто добавить слова благодарности моему партнёру за то, что этот путь мы прошли вместе», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».