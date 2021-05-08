«Вероника Жилина и её ультра-си». «Ангелы Плющенко» показали видео с тренировки

13-летняя российская фигуристка Вероника Жилина восстановила четверные прыжки и тройной аксель. Видео, на котором Жилина на тренировке исполняет элементы ультра-си, опубликовано на странице академии «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».
«Проверяем рабочий инвентарь и вперёд. Вероника Жилина и её ультра-си в завершающий день рабочей недели», — подписано видео.
Видео можно посмотреть на странице академии «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».
На видео Жилина исполняет четверные тулуп и сальхов, а также аксель в три оборота.
Год назад Жилина перешла в «Ангелы Плющенко» из группы Этери Тутберидзе. Но сезон-2020/2021 сложился для неё неудачно. Из-за восстановления после травмы Жилина неудачно выступила на первенстве России, где заняла 12-е место. Также Жилина стала восьмой в финале Кубка России.
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