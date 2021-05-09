В День Победы фанаты рассказали историю дедушки Этери Тутберидзе

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в День Победы репостнула в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» историю своего деда Патвакана Григоряна, рассказанную её фанатами, и дописала: «Дедушка, спасибо за мирное небо над головой».
«Патвакан Мисакович Григорян ушёл на фронт добровольцем, как только началась война, и без вести пропал в сентябре 1941 года. Он был лётчиком в 224-й стрелковой дивизии. Родные говорили о нем в превосходной степени — статный, красивый, сильный. Настоящий мужчина, опора и поддержка семьи.
В одном из последних писем семье он писал: «Умирают только трусы, а среди нас трусливых нет». В ноябре 1941 от него пришла запоздалая открытка, и родные до последнего надеялись, что он жив.
Мама Этери Георгиевны Тутберидзе много раз пыталась узнать, как погиб отец, но безуспешно — обращения в Центральный архив Министерства обороны ни к чему не привели.
При этом сама Этери Тутберидзе-старшая попала в Даниловский приёмник после того, как её маму ранило в результате бомбёжки. За Даниловским приёмником последовал перевод в Каширу и Германию, и с семьёй она соединилась только спустя 4 года после окончания войны», — написано на фан-странице Тутберидзе.
Фото можно посмотреть на фан-странице Этери Тутберидзе в «Инстаграме».
- 9 мая 2021
-
18:41
-
17:52
-
16:14
-
12:11
-
11:41
-
09:32
-
00:17
- 8 мая 2021
-
23:39
-
22:58
-
19:31
-
17:00
-
10:59
-
09:14
-
00:05
- 7 мая 2021
-
21:41
-
19:52
-
18:14
-
13:39
-
13:38
-
12:25
-
09:10
-
08:45
-
08:25
-
08:16
- 6 мая 2021
-
23:14
-
21:05
-
20:27
-
17:55
-
14:57
-
12:52
-
12:44
-
11:55
-
10:47
-
09:58
-
09:16