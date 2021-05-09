В День Победы фанаты рассказали историю дедушки Этери Тутберидзе

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в День Победы репостнула в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» историю своего деда Патвакана Григоряна, рассказанную её фанатами, и дописала: «Дедушка, спасибо за мирное небо над головой».

«Патвакан Мисакович Григорян ушёл на фронт добровольцем, как только началась война, и без вести пропал в сентябре 1941 года. Он был лётчиком в 224-й стрелковой дивизии. Родные говорили о нем в превосходной степени — статный, красивый, сильный. Настоящий мужчина, опора и поддержка семьи.

В одном из последних писем семье он писал: «Умирают только трусы, а среди нас трусливых нет». В ноябре 1941 от него пришла запоздалая открытка, и родные до последнего надеялись, что он жив.

Мама Этери Георгиевны Тутберидзе много раз пыталась узнать, как погиб отец, но безуспешно — обращения в Центральный архив Министерства обороны ни к чему не привели.

При этом сама Этери Тутберидзе-старшая попала в Даниловский приёмник после того, как её маму ранило в результате бомбёжки. За Даниловским приёмником последовал перевод в Каширу и Германию, и с семьёй она соединилась только спустя 4 года после окончания войны», — написано на фан-странице Тутберидзе.

Фото можно посмотреть на фан-странице Этери Тутберидзе в «Инстаграме».