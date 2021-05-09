Евгения Медведева рассказала о дедушках и бабушках, участвовавших в войне

Двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о дедушках и бабушках, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

«Хочу упомянуть старшего брата моей бабушки, который погиб в 42-м году. Его звали Иван Мазаев. Он был в танке, и его задело осколком. Узнали об этом из письма, которое прислал с фронта его лучший друг. Письма сохранились. В них его лучший друг рассказывает, как они познакомились, вместе воевали и как он погиб.

Прабабушка тоже застала войну. Она была совсем юна, ей было 15 лет. Её звали Татьяна Васильева, она жила в Москве. Как мне рассказывали, что она со сверстницами ходила по крышам и в вёдрах с водой тушила бомбы. И помогала своей маме в госпитале, была медсестрой.

Прадедушка Борис Григорян дошел до Берлина, был награждён орденом Красной Звезды и многими другими наградами. Мой прадед вынес собственноручно с поля боя 15 человек. Такой интересный, забавный факт: он до конца своих дней отмечал день рождения 9 мая. Не по документам, а просто так.

Хотелось бы телезрителей поздравить с Днём Победы. Давайте помнить людей, благодаря которым над нами мирное небо. Пока мы помним, война не повторится», — сказала Медведева в эфире Первого канала.