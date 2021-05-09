Евгений Плющенко опубликовал поздравление с Днём Победы

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» поздравление с Днём Победы.
«Всех с праздником! С праздником Великой Победы! Огромная благодарность, честь и слава всем, кто героически боролся за свободу нашей Родины, преодолел все тяготы и ужасы войны, тем, кто приближал победу, как только мог, и на фронте, и в тылу. Пусть надолго останется светлая память в наших душах и сердцах о героях, отдавших свою жизнь за наше счастливое будущее и благополучие, за чистое, мирное небо над нашими головами. Надеюсь, что все ужасные эпизоды войны остались лишь в памяти и исторических художественных фильмах, как легендарный подвиг великого нашего народа. Пусть на нашей земле никогда больше не будет войны! Пусть в голубом небе над нашей Родиной никогда не рвутся снаряды, пусть не будут плакать дети, вдовы и матери! Желаю всем в этот день здоровья и бесконечного счастья, любви, добра, достойного благополучия и мира!» — написал Плющенко.
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