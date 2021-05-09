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«Вызывайте пожарных». Подписчики отреагировали на фото Елизаветы Туктамышевой в купальнике

«Вызывайте пожарных». Подписчики отреагировали на фото Елизаветы Туктамышевой в купальнике
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала фотографии с отдыха. Спортсменка сфотографировалась в весьма скромном голубом купальнике на берегу океана.

«Перед тем, как сгореть. P. S.: Использую солнцезащитный крем», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

Подписчики подыграли фигуристке, оценив её сексуальность и красоту.

nastasya_skh: Вызывайте пожарных.
sergei.demenev: Срочно выдайте ей мороженку.
imperor37: Какая же всё-таки Леди. Красотка!
olegandrienko67: Какая же вы всё-таки хулиганка, Елизавета!!!
dmitrii_zhivov: Огненная девушка!
fluffy18_3: Лиза, пощади, разносишь нас по полной то на льду, то на обложках журналов, то теперь на море.
avk177: Богиня!
cactusgluh: Фигура – огонь!

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