Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева в День Победы рассказала о своих прадедушках, которые участвовали в Великой Отечественной войне.
«Идрисов Рахматулла Идрисович 05.03.1921 года рождения — мой прадедушка. С 20 сентября 1940 года был на службе в армии. Встретил войну на земле Латвии. Был пулемётчиком 268 стрелкового полка Прибалтийского фронта. Попал в плен. С большой болью рассказывал, что пришлось ему пережить в плену. После войны продолжал воевать. Вернулся домой только в декабре 1946 года. Благодарим Тебя за всё! Любим, помним, гордимся!!!» — написала Валиева на своей странице в «Инстаграме».
«Зиннатуллин Насретдин Зиннатуллович 10 апреля 1911 года рождения — мой прадедушка. Был пулемётчиком в стрелковой дивизии. В составе 2-ого Украинского фронта прошёл семь стран и дошёл до Берлина. Был награждён Орденом Красной звёзды, Орденом Отечественной войны ll степени, медалью Жукова, за взятие Вены, за победу над Германией и многими другими наградами. После 9 мая 1945 года продолжал служить и вернулся домой в декабре 1945 года. Благодарим тебя за все! Любим, помним, гордимся!!!» — написала Валиева.
Фото можно посмотреть на странице Камилы Валиевой в «Инстаграме».
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