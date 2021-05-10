Виктория Синицина: мне очень нравится в Европе!

Чемпионка мира российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым, опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка призналась, что любит выступать в Европе.

«Мне очень нравится в Европе! На этот раз были в Польше. Но чувствую, душа лежит у меня к большим городам, мегаполисам!» — написала Синицина.

Пост доступен в «инстаграме» Виктории Синициной

В 2021 году Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира в танцах на льду. Они выиграли как ритмический, так и произвольный танец, обновив рекорд по сумме двух программ — 221,17 балла. Виктория и Никита в составе сборной России также победили на командном чемпионате мира.

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