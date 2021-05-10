Виктория Синицина: мне очень нравится в Европе!

Чемпионка мира российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым, опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка призналась, что любит выступать в Европе.
«Мне очень нравится в Европе! На этот раз были в Польше. Но чувствую, душа лежит у меня к большим городам, мегаполисам!» — написала Синицина.
Пост доступен в «инстаграме» Виктории Синициной
В 2021 году Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира в танцах на льду. Они выиграли как ритмический, так и произвольный танец, обновив рекорд по сумме двух программ — 221,17 балла. Виктория и Никита в составе сборной России также победили на командном чемпионате мира.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 10 мая 2021
-
09:16
-
09:00
-
08:51
-
08:46
-
00:46
- 9 мая 2021
-
22:59
-
21:47
-
20:55
-
18:41
-
17:52
-
16:14
-
12:11
-
11:41
-
09:32
-
00:17
- 8 мая 2021
-
23:39
-
22:58
-
19:31
-
17:00
-
10:59
-
09:14
-
00:05
- 7 мая 2021
-
21:41
-
19:52
-
18:14
-
13:39
-
13:38
-
12:25
-
09:10
-
08:45
-
08:25
-
08:16
- 6 мая 2021
-
23:14
-
21:05
-
20:27