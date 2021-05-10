Фото: Елизавета Туктамышева в красном купальнике пьёт сок на пляже

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в «сториз» своего «Инстаграма» разместила новую фотографию, сделанную на Мальдивах. На снимке спортсменка, одетая в красный купальник, пьёт сок на пляже.

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/

Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.

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