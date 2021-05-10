«Странный пост на 9 мая». Подписчики оценили сообщение фигуристки Синициной в «Инстаграме»

Чемпионка мира российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым, 9 мая опубликовала пост в «Инстаграме» и призналась, что ей нравится в Европе. В минувший уик-энд спортсменка приняла участие в гала-шоу в Польше.

«Мне очень нравится в Европе! На этот раз были в Польше. Но чувствую, душа лежит у меня к большим городам, мегаполисам! Напишите свою любимую страну или город», — обратилась Синицина к подписчикам.

В комментариях болельщики раскритиковали спортсменку за такой вопрос:

«Россия! Очень странно писать об этом и задавать подобный вопрос 9 мая».

«Зачем про Польшу писать 9 мая? Любим свою страну!»

«Да… Ну и опрос, однако. Виктория, нужно думать, что писать! Нужно Родину любить, она дала вам то, что имеете!»

«Странный пост на 9 мая».