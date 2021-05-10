Оксана Баюл: я благодарна моему прекрасному ребёнку и мужу за лучший день в моей жизни

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл в День матери опубликовала видео со своей дочкой Софией.

«Моя мама смотрит с небес и улыбается. Завтра её день рождения. Я благодарна моему прекрасному ребёнку Карло Фарине за лучший день в моей жизни. Это нечто особенное», — написала Баюл.

Видео доступно в «инстаграме» Оксаны Баюл

Супругом Баюл является продюсер Карло Фарина. Оксана родила дочь Софию в 2015 году. Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994).

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