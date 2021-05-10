«Уникальная красота». Подписчики оценили фото 18-летней Нугумановой в купальнике в Дубае

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии. На снимках, сделанных в Дубае, одетая в купальник 18-летняя спортсменка позирует перед камерой.
«Прекрасный отдых в прекрасном месте», — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Елизаветы Нугумановой.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Уникальная красота».
«Невероятно прекрасна и роскошна».
«Шикарная красоточка».
«Позитивная красивая девушка».
«Красавица! Фигура — огонь».
Елизавета Нугуманова — бронзовый призёр Warsaw Cup, серебряный и бронзовый призёр этапов Гран-при среди юниоров.
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