Анна Щербакова станцевала в отпуске на фоне бунгало. Видео

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова станцевала в отпуске зажигательный танец и выложила кусочек в свой "инстаграм".

Российская художественная гимнастка Дарья Трубникова оставила комментарий: «Бомбезная». Дарья Усачёва, тренирующаяся в той же группе «Хрустального» у Этери Тутберидзе, что и Щербакова, написала: «Красивая». Другие пользователи прокомментировали видео так: «На то, как Аня танцует, можно смотреть бесконечно», «Аня может после фигурного катания пойти в танцы! Она бы была универсальной, потрясающей танцовщицей!», «Богиня», «Анечка ты просто прелесть. Обожаю тебя», «Аня, какая ты Мега музыкальная, акценты — супер! Пластика — супер! Нет слов, одни восторги».

Видео можно посмотреть в "инстаграме" Анны Щербаковой.