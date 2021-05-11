Ирина Слуцкая — о дочке: я всё чаще покупаю Кире мальчиковые вещи

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, как относится к выбору одежды для своих детей.

«Розовое — девочкам, синее — мальчикам. Надоело. Я об одежде. Если честно, вообще не понимаю такое разделение… Заходишь в детский магазин и сразу видишь границу между отделами для девочек и мальчиков.



Ну почему?! Взрослые же носят одежду разных цветов. И мужчин в розовых рубашках можно встретить, и женщин в синем — каждая вторая!



Я всё чаще покупаю Кире мальчиковые вещи. Ну надоедает везде этот розовый цвет. Пижама на фото, кстати, тоже «для мальчиков». И меня это вообще не смущает. А когда Артём был маленький, у него даже была пара розовых кофточек», — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой

Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при (1999—2000, 2000—2001, 2001—2002, 2004—2005). О завершении карьеры Ирина объявила в ноябре 2006 года.