Фигурист Дмитрий Соловьёв рассказал о своём 11-летнем сыне

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв рассказал о своём 11-летнем сыне Александре.
«Занимается хоккеем. 4 мая был день рождения, 11 лет. Хулиган. Такой характер. Весь в папу? Чуть-чуть. У него бойцовский характер — хочу быть лучше всех, хочу Кубок Стэнли! И он делает для этого всё, это не просто слова.
Он был в школе ЦСКА, сейчас в “Динамо”. Каждый выбирает свою дорогу. Конечно, не без помощи родителей, но мы же тоже были в спорте какой-то промежуток времени. Мы видим и понимаем, где лучше, где тренер будет на результат, а не для того, чтобы заработать деньги, потому что сейчас очень много тренеров, которые, к сожалению, не дают знаний. Они просто приходят на тренировки, стоят у бортика и абсолютно ничего не делают. Это и в фигурном катании есть, и в хоккее, да и в футболе — везде есть такие псевдотренеры
Часто ли его вижу? Насколько это возможно, конечно, я стараюсь. Живём мы очень далеко друг от друга, километров 50, по пробкам это часа 2-3, но стараемся. Хожу на тренировки, своё свободное время стараюсь проводить с ним.
Когда он родился, я был счастлив! Я сам-то ребёнок, и у меня появился ребенок — я безумно был счастлив. Мне безумно нравилось и памперсы менять, и всё вот это. И пахнет он так вкусно, и такие у него ручки мягенькие, ножки такие маленькие.
Знаете, я в тот момент ещё на сколько-то лет повзрослел. Потому что ответственность, конечно — ты приходишь с тренировки, ты должен как-то помочь своей жене, должен часть каких-то бытовых моментов принять на себя.", — сказал Соловьёв в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
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