«Я не могу это объяснить». Дмитрий Соловьёв — о своей свадьбе в 17 лет

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв рассказал о своём раннем браке. В 17 лет он женился на фигуристке Екатерине Лобановой. В 2010 году у них родился сын Александр. Позднее Дмитрий и Екатерина расстались.

«Как можно объяснить брак в 17 лет? Никак. Я не могу это объяснить. Это было 17-18 лет. Я не могу это объяснить, я не знаю. Сначала я не понимал, что это такое, потом думаю — нет, здорово жить вместе, интересно, какой-то новый опыт. Но мы, конечно, всё равно то время воспринимаем на какую-то долю процентов как игру, что ли. Конечно, есть отношения, есть чувства, но во взрослом возрасте ты уже совершенно по-другому смотришь на это.



Ты видишь, что какие-то нюансы, которые могут возникнуть, их нужно проверить. На это нужно время. Нужно понять, что ты действительно человека любишь — не просто так, не за что-то, а потому что вот так. Потому что ты с этим человеком можешь быть самим собой, что этот человек рядом с тобой счастлив, и тогда появляется вот эта гармония.Тогда мы этого не понимали, у нас было — влюбился и понеслась, мы так счастливы, нам так хорошо вместе!

В какой момент поняли, что брак не спасти? Когда начали взрослеть. Когда начал появляться характер что у меня, что у Кати, мы поняли, что рано женились. Но знаете, самое главное, что у нас остались очень хорошие отношения. Это самое главное для Саши прежде всего. У меня даже очень хорошие отношения с её родителями, мы все прекрасно всё понимаем. У неё сейчас своя семья, у неё второй ребенок родился, они счастливы, всё прекрасно. Нет такого, что жизнь разрушена", — сказал Соловьёв в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Дмитрий Соловьёв и Екатерина Боброва — олимпийские чемпионы 2014 года и серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, чемпионы Европы (2013), трёхкратные серебряные призёры чемпионатов Европы 2011, 2012, 2018 годов, семикратные чемпионы России.

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