«Главное, чтобы не выглядело как отец с дочерью». Жулин оценил слова Соловьёва о Морозов

Известный тренер, призёр Олимпийских игр Александр Жулин прокомментировал слова олимпийского чемпиона 2014 года по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва о российской фигуристке Аннабель Морозов. Ранее 32-летний Соловьёв, отвечая на вопрос, кто бы мог ему подойти по стилю и уровню из потенциальных партнёрш, выделил 20-летнюю Морозов, выступающую в паре с Андреем Багиным под руководством своего отца Николая Морозова.
«Разница в возрасте достаточно приличная. Главное, чтобы это не выглядело как отец с дочерью. А идея хорошая, всегда надо к чему-то стремиться.
Вот ещё момент, у кого кататься, Морозова выступает в паре с Багиным. Много моментов», — приводит слова Жулина «Р-Спорт».
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