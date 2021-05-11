«Утомлённые праздниками». Максим Траньков опубликовал милое фото с дочкой

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков опубликовал милое фото с дочкой Анжеликой. Супругой Транькова является Татьяна Волосожар.

«Утомлённые праздниками», — подписал фото спортсмен.

Пост доступен в «инстаграме» Максима Транькова

В паре с Волосожар Траньков стал двукратным олимпийским чемпионом 2014 года, чемпионом мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратным чемпионом Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратным чемпионом России (2011, 2013, 2016). В январе Волосожар сообщила о второй беременности.

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