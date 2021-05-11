Оксана Баюл показала детское фото с мамой
Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл опубликовала своё детское фото с мамой Мариной.
«С днём рождения, мама. Посылаю свои поздравления той, что ушла слишком рано. Мы часто думаем о тебе. Спасибо тебе за жизненные уроки», — написала Баюл.
Пост доступен в «инстаграме» Оксаны Баюл.
Мама Оксаны Баюл умерла в 1991 году.
Супругом Баюл является продюсер Карло Фарина. Оксана родила дочь Софию в 2015 году. Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994).
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