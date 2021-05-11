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Оксана Баюл показала детское фото с мамой

Оксана Баюл показала детское фото с мамой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл опубликовала своё детское фото с мамой Мариной.

«С днём рождения, мама. Посылаю свои поздравления той, что ушла слишком рано. Мы часто думаем о тебе. Спасибо тебе за жизненные уроки», — написала Баюл.

Пост доступен в «инстаграме» Оксаны Баюл.

Мама Оксаны Баюл умерла в 1991 году.

Супругом Баюл является продюсер Карло Фарина. Оксана родила дочь Софию в 2015 году. Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994).

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