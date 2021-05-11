Екатерина Боброва — о трагедии в казанской школе: я не знаю, что происходит в нашем мире

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду с Дмитрием Соловьёвым, отреагировала на трагедию, случившуюся сегодня, 11 мая, в Казани. Утром стало известно о стрельбе в одной из школ города. Согласно заявлению властей Татарстана, во время инцидента погибли семь детей, ещё ряд учеников пострадал, их доставили в больницу. Нападавшим оказался 19-летний молодой человек, на которого было официально зарегистрировано оружие. В настоящее время он задержан.

«Ужасная новость. Дети просто пошли в школу получить знания для жизни, которой больше не будет. Я не знаю, что происходит в нашем мире, если такое злодейство возможно. Что происходит в головах у тех молодых людей, которые заходят в школу и расстреливают ни в чём не повинных детей и учителей?!

Никакими словами сейчас не описать, насколько я хочу поддержать родных и близких погибших и раненых людей. Просто помолюсь за них и пожелаю им скорейшего выздоровления. И пусть господь упокоит души тех, кто уже никогда не пройдёт по нашей грешной земле.



У жителей Казани есть возможность помочь. Сейчас в местной больнице идёт активный сбор крови. Если у вас есть возможность помочь, не игнорируйте это. Каждая минута на счету, чтобы жертв этой страшной трагедии не стало ещё больше", — написала Боброва в своём «инстаграме».