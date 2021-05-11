«Законно быть такой красивой?» Подписчики — о фото 18-летней дочки Тутберидзе в купальнике

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, выложила на своей странице в «Инстаграме» фотографии с отдыха. На снимках 18-летняя спортсменка, дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, ходит по пляжу в купальнике.
«Яркие цвета жизни», — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Дианы Дэвис.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Законно быть такой красивой? Вся в маму».
«Вау, ты прямо русалка здесь, Диан! Очень яркие снимки».
«Прекрасная русалочка!»
«Невероятная и очень красивая».
«Фигура вообще классная».
В сезоне-2020/2021 Диана Дэвис и Глеб Смолкин одержали победу в финале Кубка России среди юниоров. В сезоне-2018/2019 пара Дэвис — Смолкин заняла третье место на чемпионате России среди юниоров.
- 11 мая 2021
-
16:28
-
16:11
-
15:32
-
15:06
-
14:33
-
14:24
-
13:50
-
12:54
-
12:03
-
11:39
-
11:30
-
11:00
-
10:10
-
09:00
-
08:39
-
08:26
-
08:15
- 10 мая 2021
-
22:08
-
19:57
-
15:22
-
14:59
-
14:03
-
13:23
-
12:33
-
11:30
-
10:57
-
09:16
-
09:00
-
08:51
-
08:46
-
00:46
- 9 мая 2021
-
22:59
-
21:47
-
20:55
-
18:41