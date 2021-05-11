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«Законно быть такой красивой?» Подписчики — о фото 18-летней дочки Тутберидзе в купальнике

«Законно быть такой красивой?» Подписчики — о фото 18-летней дочки Тутберидзе в купальнике
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, выложила на своей странице в «Инстаграме» фотографии с отдыха. На снимках 18-летняя спортсменка, дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, ходит по пляжу в купальнике.

«Яркие цвета жизни», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Дианы Дэвис.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Законно быть такой красивой? Вся в маму».
«Вау, ты прямо русалка здесь, Диан! Очень яркие снимки».
«Прекрасная русалочка!»
«Невероятная и очень красивая».
«Фигура вообще классная».

В сезоне-2020/2021 Диана Дэвис и Глеб Смолкин одержали победу в финале Кубка России среди юниоров. В сезоне-2018/2019 пара Дэвис — Смолкин заняла третье место на чемпионате России среди юниоров.

Этери Тутберидзе показала фото с дочерью Дианой и её партнёром
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