«Законно быть такой красивой?» Подписчики — о фото 18-летней дочки Тутберидзе в купальнике

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, выложила на своей странице в «Инстаграме» фотографии с отдыха. На снимках 18-летняя спортсменка, дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, ходит по пляжу в купальнике.

«Яркие цвета жизни», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Дианы Дэвис.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Законно быть такой красивой? Вся в маму».

«Вау, ты прямо русалка здесь, Диан! Очень яркие снимки».

«Прекрасная русалочка!»

«Невероятная и очень красивая».

«Фигура вообще классная».

В сезоне-2020/2021 Диана Дэвис и Глеб Смолкин одержали победу в финале Кубка России среди юниоров. В сезоне-2018/2019 пара Дэвис — Смолкин заняла третье место на чемпионате России среди юниоров.