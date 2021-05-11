Ягудин выразил соболезнования родственникам погибших после стрельбы в казанской школе
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на трагедию, произошедшую сегодня, 11 мая, в Казани. Утром стало известно о стрельбе в одной из школ города. В настоящее время известно и гибели семь школьников, а также ещё двух человек. Ещё ряд учеников пострадал, их доставили в больницу. Нападавшим оказался 19-летний молодой человек, на которого было официально зарегистрировано оружие. В настоящее время он задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве.
«Вот так, отводишь своего ребёнка и всё… больше никогда его не увидишь… Какая же ужасающая трагедия. Соболезную… Отдать бы эту мразь родителям погибших детей, чтобы его разорвали», — написал Ягудин на своей официальной странице в «Инстаграме».
Татьяна Волосожар — о трагедии в казанской школе: самое кошмарное, когда страдают дети
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