Евгения Медведева отреагировала на трагедию в казанской школе

Двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на трагедию, произошедшую сегодня, 11 мая, в Казани. В результате стрельбы в гимназии №175 погибли семь учеников, учительница английского языка и женщина-работник, ещё 21 человек ранен. Нападавшим оказался 19-летний молодой человек, на которого было официально зарегистрировано оружие. В настоящее время он задержан.
Евгения разместила две публикации в «сториз» своего «инстаграма». На первой отсутствует какой-либо текст — лишь чёрный фон.
«Нет слов. Соболезную всем родителям и близким. Дай Бог вам сил», — подписала Медведева вторую публикацию.
Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj/
Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj/
Ранее соболезнования по поводу трагедии в казанской гимназии выразил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
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