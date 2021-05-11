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Евгения Медведева отреагировала на трагедию в казанской школе

Евгения Медведева отреагировала на трагедию в казанской школе
Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на трагедию, произошедшую сегодня, 11 мая, в Казани. В результате стрельбы в гимназии №175 погибли семь учеников, учительница английского языка и женщина-работник, ещё 21 человек ранен. Нападавшим оказался 19-летний молодой человек, на которого было официально зарегистрировано оружие. В настоящее время он задержан.

Евгения разместила две публикации в «сториз» своего «инстаграма». На первой отсутствует какой-либо текст — лишь чёрный фон.

«Нет слов. Соболезную всем родителям и близким. Дай Бог вам сил», — подписала Медведева вторую публикацию.

Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj/

Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj/

Ранее соболезнования по поводу трагедии в казанской гимназии выразил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Ягудин выразил соболезнования родственникам погибших после стрельбы в казанской школе
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