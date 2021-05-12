«Копии!» Пользователи оценили милое фото Плющенко с восьмилетним сыном Сашей

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Евгений Плющенко выложил на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке бывший фигурист, а ныне тренер изображён рядом с восьмилетним сыном Сашей, они смотрят в глаза друг другу.
«Если будешь усердно тренироваться, ты не только станешь крутым, тебя ещё и победить будет сложно», — подписал он фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:
«Копии!»
«Очень красивое фото!»
«Удачи в жизни и больших побед».
«Помню свои детские тренировки, мы могли одно движение отрабатывать всю тренировку, мне это нравилось».
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