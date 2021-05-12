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МОК утвердил переход Ванессы Джеймс в сборную Канады

МОК утвердил переход Ванессы Джеймс в сборную Канады
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил смену спортивного гражданства фигуристки Ванессы Джеймс с французского на канадское. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям МОК Марка Адамса.

Ранее спортсменка выступала за Францию и каталась с Морганом Сипре. Вместе они становились чемпионами Европы (2019), бронзовыми призёрами чемпионата мира (2018), победителями финала Гран-при (2018), шестикратными чемпионами Франции, а также двукратными победителями турнира серии «челленджер» Autumn Classic International и бронзовыми медалистами зимней Универсиады.

За Канаду она будет выступать в паре с олимпийским чемпионом Эриком Рэдфордом, партнёршей которого ранее была Меган Дюамель.

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