Бывший ученик Алексея Мишина объявил о завершении карьеры

Американский фигурист российского происхождения Алексей Красножон, объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом он сообщил на своей официальной странице в «Инстаграме».



«Важная новость. После окончания прошлого сезона я принял решение уйти из фигурного катания. Это было удивительное путешествие, и я так благодарен за всё. Было честью выступать за США.



Я поработал со многими замечательными людьми и многому научился. А сейчас я рад возможности начать новую главу своей жизни», — написал Красножан.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Красножана в «Инстаграме».

21-летник Красножан – бывший ученик Алексея Мишина. На его счету победа в финале Гран-при среди юниоров 2017 года, первое место на чемпионате США среди юниоров (2017).