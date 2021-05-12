Бывший ученик Алексея Мишина объявил о завершении карьеры
Американский фигурист российского происхождения Алексей Красножон, объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом он сообщил на своей официальной странице в «Инстаграме».
«Важная новость. После окончания прошлого сезона я принял решение уйти из фигурного катания. Это было удивительное путешествие, и я так благодарен за всё. Было честью выступать за США.
Я поработал со многими замечательными людьми и многому научился. А сейчас я рад возможности начать новую главу своей жизни», — написал Красножан.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Красножана в «Инстаграме».
21-летник Красножан – бывший ученик Алексея Мишина. На его счету победа в финале Гран-при среди юниоров 2017 года, первое место на чемпионате США среди юниоров (2017).
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