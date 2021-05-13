Подопечная Плющенко София Титова показала упражнение с пятью двойными риттбергерами. Видео

На странице академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в "Инстаграме" было размещено видео с тренировки Софии Титовой. Фигуристка продемонстрировала упражнение с пятью двойными риттбергерами.

София Титова показала упражнение с пятью двойными риттбергерами

Ранее Титова занималась в группе Этери Тутберидзе, однако в 2019 году перешла к Плющенко.



38-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002, 2010), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Гран-при, 10-кратный чемпион России.