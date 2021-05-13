«Ангелы Плющенко» показали видео тренировки Юлии Липницкой с учениками

Академия «Ангелы Плющенко» на своей странице в «Инстаграме» опубликовала видео с тренировки, которую проводит олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая.

«Весенние сборы в «Ангелах Плющенко» продолжаются. На льду группа Юлии Липницкой и Влада Тарасенко», — говорится в сообщении.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Ангелов Плющенко»

Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года (командный турнир), чемпионка Европы (2014), серебряный призёр чемпионата мира (2014), чемпионка мира среди юниоров (2012) и серебряный призёр этого турнира (2013), серебряный призёр взрослого финала Гран-при (сезон-2013/2014), а также победительница юниорского (2011/2012) и двукратный серебряный призёр взрослого чемпионата России (2012, 2014), чемпионка России среди юниоров (2012). Юлия завершила спортивную карьеру в 2017 году.