Синицина и Кацалапов выбрали музыку для произвольного танца
Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Виктория Синицина и Никита Кацалапов выбрали музыку для произвольного танца. Это будет одно из произведений русского композитора Сергея Рахманинова.
«Точно будет Рахманинов, пока решаем, какое произведение. Решили, что в олимпийский год нужна очень серьёзная программа», — приводит слова тренера фигуристов Александра Жулина «РИА Новости».
Проведение зимних Олимпийских игр планируется на период с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).
Синицина и Кацалапов уже выступали под музыку Рахманинова. В сезоне-2017/2018 они представляли произвольную программу под второй концерт композитора. Пара является действующими чемпионами мира и Европы в танцах на льду.
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