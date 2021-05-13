Слуцкая — о Туктамышевой: она выкарабкалась и выстрелила. Обзавидоваться можно

Серебряный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала, какой фигуристкой восхищается.

«Я восхищаюсь Лизой Туктамышевой, это не секрет. Восхищаюсь потому, что её банально не пускали, да и продолжают зажимать где-то, но, несмотря на это, она на равных выступает в 20 с копеечками. На сегодняшний день это просто динозавр уже. Карьера в 17 заканчивается. И это если повезет ещё, а то можно и в 16 закончить. Конечно, очень грустно, что спортсмены не успевают пройти этот яркий и насыщенный жизненный путь, а просто штампуются: одна, вторая, третья, пятая, десятая. Но, к сожалению, сейчас именно так задаёт спорт, что в 17 — уже закат карьеры.



И Лиза на равных борется, где-то даже лучше многих выступает. Конечно, у неё потрясающее катание, владение наисложнейшими элементами. Поэтому мне кажется, что она более чем достойна похвалы и восхищения. И я понимаю, что её путь в новом сезоне будет архисложным, и очень сильно хочу, чтобы Лиза зацепилась за место на Олимпийских играх. Она этого достойна как никто. У неё был провал длиной в шесть лет. Вообще не понимаю, как она выкарабкалась и выстрелила. Обзавидоваться можно, честно. Я горжусь ей, правда», — сказала Слуцкая на канале "TV Губерния".